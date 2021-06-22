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الثلاثاء، 22-06-2021 03:38 م

أمريكا: مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرون في عملية إطلاق نار

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الوكيل الإخباري- قال مسؤولون إن 3 أشخاص على الأقل تلقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون في عملية إطلاق نار، ليلة أمس الاثنين، في سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية.

ولفت مفوض الشرطة في المنطقة، جون هايدن، إلى أنه لا يوجد دافع معروف لإطلاق النار، لكن الضباط كانوا يجوبون المنطقة الواقعة في حي فيل بالمدينة ويبحثون عن أي مقطع فيديو ربما تم تسجيله حول مكان الحادث.

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وقال إنه تم العثور على جثتين خارج متجر، وإن الضحية الأخرى سقطت على ما يبدو في ساحة مدرسة قريبة، مشيرا إلى أن المتوفين "ذكور بالغون في الثلاثينيات من العمر تقريبا". ولم يكشف عن حالة المصابين.


ويأتي حادث إطلاق النار في سانت لويس في أعقاب عطلة نهاية أسبوع عنيفة في الولايات المتحدة، حيث توفي ما لا يقل عن 7 أشخاص وأصيب 45 آخرون في 10 حوادث إطلاق نار منفصلة بين الجمعة وليلة الأحد. 

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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