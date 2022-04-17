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الأحد، 17-04-2022 02:57 م

أمريكا.. مقتل شخصين باطلاق نار في بيتسبرغ

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الوكيل الإخباري-أكدت إدارة السلامة العامة في مقاطعة بيتسبرغ الأميركية في سلسلة من التغريدات، يوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة ما يصل إلى 11 آخرين في إطلاق نار خلال حفل.

وذكرت السلطات أن ما يصل إلى عشرة مصابين بأعيرة نارية يتلقون العلاج في مستشفيات المنطقة قبل أن تحدث الأرقام بوصول مصاب آخر لمستشفى محلي لكن حالة المصابين لم تعرف بعد.

وكشف تحقيق أجرته السلطات عن إطلاق ما يصل إلى 50 طلقة داخل عقار مستأجر حيث تجمع ما يقرب من 200 شخص لحضور حفل كبير، حسبما ذكرت "رويترز".

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وقالت السلطات إن إطلاق النار دفع بعض الضيوف للقفز من النوافذ مما تسبب في إصابات مثل الكسور والتمزقات، مضيفة أن عدة طلقات أخرى أطلقت خارج المنزل.


ولم تفصح السلطات عن أي تفاصيل بشأن المشتبه بهم في الحادث.

 

سكاي نيوز

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