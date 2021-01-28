أمريكا.. مقتل وإصابة 15 شخصا في تسرب كيماوي

الوكيل الاخباري - لقي 5 أفراد على الأقل مصرعهم وأصيب 10 آخرين، اليوم الخميس، في مصنع لتجهيز الأغذية (الدواجن) في ولاية جورجيا الأمريكية، في أعقاب تسرب النيتروجين السائل.

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وقال زاك براكيت، مسؤول خدمات الإطفاء في مقاطعة هول، خلال مؤتمر صحفي: "لدينا حاليا خمس وفيات تم تأكيدها في مكان الحادث"، مشيرا إلى أن رجال الطوارئ استجابوا للتسرب في مصنع "برايم باك فودز" بعد العاشرة صباحا مباشرة.



وفي السياق ذاته، قالت الشرطة للصحفيين: هناك "حاليا 5 وفيات مؤكدة في مكان الحادث من تسرب النيتروجين السائل الذي لم يعرف سببه، وتم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى، 3 منهم في العناية المركزة".



ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن بيث داونز، المتحدثة باسم نظام شمال شرق جورجيا الصحي، قولها إن الأشخاص الخمسة لقوا حتفهم في المصنع قبل نقلهم إلى المستشفى وأن شخصا آخر توفي في غرفة الطوارئ.

سبوتنيك

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