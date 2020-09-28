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الإثنين، 28-09-2020 07:08 ص

بشكل مؤقت

أمريكا .. وقف أمر ترامب بمنع تنزيل تطبيق تيك توك

قاضي
شعار تطبيق تيك توك


الوكيل الإخباري - أمر قاض أمريكي في واشنطن مؤقتا بوقف أمر أصدرته إدارة ترامب يمنع شركة أبل ومحرك البحث غوغل التابع لشركة ألفابيت من تمكين تنزيل تطبيق تيك توك كان مقررا في الساعة 11.59 مساء الأحد.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في ساعة متأخرة من مساء الأحد على أمر قضائي مبدئي سعت إليه شركة بايت دانس المالكة لتيك توك للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة.

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ورفض القاضي رفض "في الوقت الحالي" وقف القيود الإضافية لوزارة التجارة والتي من المقرر سريانها في 12 نوفمبر المقبل، والتي قال تيك توك إنها ستؤدي إلى استحالة استخدام التطبيق في الولايات المتحدة.


المصدر: روسيا اليوم 

 

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