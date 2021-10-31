أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات المصرية

الوكيل الإخباري - تشهد بعض المحافظات المصرية منذ فجر اليوم الأحد أحوالا جوية سيئة، حيث تجمعت سحب رعدية في بعضها والبعض الآخر شهدت نزول أمطار غزير .

اضافة اعلان



وتركزت الأمطار في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وفي مدن السادات وبنها وعدد من مدن محافظتي البحيرة والدقهلية.



وتشهد مدن وقرى محافظة البحيرة الٱن موجة من الأمطار متفاوتة الشدة، على فترات متقطعة وخاصة المدن الساحلية، بينما انخفضت حدة الأمطار على باقي المدن والمراكز، وفي المدن الغربية "النوبارية - وادي النطرون"ـ تتعرض المنطقة لأمطار شديدة مصحوبة بالرعد والبرق مما تسبب فى خلو الشوارع والطرق من المارة.

روسيا اليوم