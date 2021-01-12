الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

51 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

تعميم من رئاسة الوزراء

الأرصاد تكشف موعد تأثر المملكة بمنخفض جوي عميق

توجيه عاجل من الملك بشأن طلبة المدارس والقطاعات المختلفة

استقبال مراجعي عيادات الاختصاص بالخدمات الطبية.. الأحد

الحكومة تبحث قرارات مصيرية هامة

إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية قريبا

أسعار الذهب الثلاثاء 12/1/2021

شكوى من افتقار جسر مشاة لمقومات السلامة في عمان

قرارات هامة تصدرها محكمة امن الدولة في قضية الاعتداء على السياح في جرش

الثلاثاء، 12-01-2021 01:59 م

أمطار وثلوج في العراق.. وهذا موعدها

bae7597bae53437eb38f2a42060168d8_8


الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، توقعاتها لحالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "طقس يوم غد الاربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم، في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

اضافة اعلان

وأضاف أن "طقس الخميس المقبل غائم جزئيا الى غائم مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة، في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرا الى أن "طقس المنطقة الشمالية غائم جزئيا الى غائم مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وهطول للثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحوا الى غائم جزئيا يتحول الى غائم ليلا مع زخات مطر خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".


واشار البيان الى أن "طقس الجمعة سيكون صحوا الى غائم جزئيا، في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الوسطى، اما في المنطقة الشمالية سيكون طقسها غائما مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وهطول للثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".


وتابع: "طقس السبت المقبل سيكون غائم جزئيا الى غائم مع امطار متفرقة في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية".



 

المصدر : العين


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ممم

العراق .. التحالف الدولي ينفذ ضربتين جويتين ضد داعش

6766A995-C825-45FA-8805-3C967187839A (Custom)

لأول مرة.. ميلانيا ترامب تتحدث عن ليلة اقتحام الكونغرس

61242020_ljklj (Custom)

السعودية: غرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال لمن يرتكب تلك المخالفات!

1047474696_0_313_3072_1975_1000x541_80_0_0_8330d7228c65dde7bb59281693b48684 (Custom)

رئيس وزراء بريطانيا يثير الجدل بعد انتهاكه قواعد الحكومة بشكل علني

DFDDA206-EC81-4B85-905C-36E27A01C9E4 (Custom)

بينها مضاد حيوي شهير.. مصر تسحب أدوية من الأسواق

GettyImages-554068335-web

زلزال بقوة 6.5 ريختر يقع على الحدود بين روسيا ومنغوليا

أخبار متعلقة
image

برهم صالح: العراق أمام تحديات جسيمة

0

الكاظمي: لن نسمح لاحد بالتجاوز على الدولة

5fec588f4c59b751b15392c1

واشنطن تدعم الجيش العراقي بـ30 سيارة مدرعة

5efa1173d7d85b8ff3678514482ad28b_L

سبب بسيط يفقد العراق نصف طاقته الانتاجية من الكهرباء

5fe976af4c59b71230544a0d

تركيا تبدأ تصدير الكهرباء للعراق

حرس

إيران تهدد أميركا بانتقام قاسٍ لاغتيال سليماني