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الثلاثاء، 10-08-2021 06:52 م

أميركا.. إخلاء مدرسة ثانوية بسبب حادثة إطلاق نار

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أخلت السلطات الأمنية في ولاية تينيسي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مدرسة ثانوية من طلابها بعد أن استجابت لنداء طوارئ حول وجود شخص يقوم بإطلاق النار داخل حرم المدرسة.

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وقال مكتب شرطة مقاطعة هوكينز في منشور على "فيسبوك" إن عناصره استجابوا لبلاغ عن "مطلق نار نشط" داخل المدرسة، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات ولم يتم العثور على مشتبه به.


بدورها، قالت دائرة مدارس مقاطعة هوكينز في منشور على "فيسبوك" إن جميع المدارس من سورجوينسفيل إلى مقاطعة إيست هوكينز قد أغلقت في حوالي الساعة 9:30 صباحا وقال المسؤولون إن الإغلاق قد رفع في جميع المدارس الأخرى باستثناء المدرسة الثانوية التطوعية.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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