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السبت، 19-12-2020 11:22 ص

سيعرفون بالحراس

أميركا .. اسم جديد على عناصر القوات الفضائية الأميركية

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دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - كشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس عن التسمية التي ستحملها عناصر القوات الفضائية في جيش الولايات المتحدة.

وصرح بينس في كلمة ألقاها أمس الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإنشاء القوات الفضائية في الجيش الأمريكي: "يشرفني أن أعلن نيابة عن رئيس الولايات المتحدة أن الرجال والنساء الذين يؤدون الخدمة في القوات الفضائية الأمريكية سيعرفون اعتبارا من الآن بالحراس".

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وتابع: "سيدافع الجهود والبحارة والطيارون والمارينز والحراس عن وطننا من أجل الأجيال القادمة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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