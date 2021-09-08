الأربعاء 08-09-2021
الوكيل الاخباري

اللجنة المكلفة بتعديل حدود محمية ضانا ستعقد اجتماعها الأول الأحد

الأردن يمنح تسهيلات للمستثمرين العراقيين الراغبين بدخول السوق

بريطانيا تسجل 38975 إصابة و191 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل أدنى حصيلة بكورونا خلال أشهر

أميركا: الاعتراف بحكومة طالبان يعتمد كليا على أفعالها

العراق يعلن خسارة 5 آلاف ميغا واط بسبب انخفاض إطلاقات الغاز الإيراني

ورشة عن أساسيات تربية النحل بالكورة

انخفاض طفيف في نسبة الفحوصات الايجابية

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

أكثر من 24 ألف جرعة لقاح كورونا أعطيت الأربعاء

الأربعاء، 08-09-2021 07:18 م

أميركا: الاعتراف بحكومة طالبان يعتمد كليا على أفعالها

8



الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن اعتراف الولايات المتحدة بحكومة طالبان سيعتمد بشكل كلي على أفعالها، مؤكدا أن بعض الوجوه في التشكيلة الحكومية تثير قلق واشنطن، وفق ما نقلت قناة “طلوع” الأفغانية.

وأضاف في مقابلة بثت قناة “طلوع” الأفغانية مقاطع منها “لا أعرف إن كان الرئيس أشرف غني قد حمل معه أموالا قبل فراره من أفغانستان”، مؤكدا أن واشنطن لم تساعده على الفرار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6138dbf0423604172f323a67

العراق يعلن خسارة 5 آلاف ميغا واط بسبب انخفاض إطلاقات الغاز الإيراني

w

البرلمان اللبناني: أطفالنا يعانون سوء التغذية وعدم التعليم

6138af864236046116347758

قرار قضائي جديد في قضية نائب الجن بمصر

613883b8423604311410677f

روسيا تبحث مع الهند الوضع في أفغانستان

9202139593300297095

زلزال يضرب ولاية موغلا التركية

السعودية

السعودية: وقف العمل بقرار تعليق السفر الى ثلاث دول

أخبار متعلقة
612fdb69758ad

مسؤول أميركي: أغلب الحلفاء الأفغان لم تشملهم عمليات الإجلاء الجوية

ف

وفاة 10 أشخاص جراء الفيضانات في الولايات المتحدة

6120ef6b42360455a9764cee

الولايات المتحدة تحذر رعاياها من الذهاب إلى مطار كابول

6120a5824c59b74d7522d873

الكونغرس الأمريكي يعلن عن وجود تهديد روسي في الفضاء

ط

أمريكا تجلي 3000 شخص من أفغانستان في يوم واحد

f

الخارجية الصينية تؤكد ضرورة دعم أفغانستان