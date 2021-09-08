أميركا: الاعتراف بحكومة طالبان يعتمد كليا على أفعالها



الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن اعتراف الولايات المتحدة بحكومة طالبان سيعتمد بشكل كلي على أفعالها، مؤكدا أن بعض الوجوه في التشكيلة الحكومية تثير قلق واشنطن، وفق ما نقلت قناة “طلوع” الأفغانية.



وأضاف في مقابلة بثت قناة “طلوع” الأفغانية مقاطع منها “لا أعرف إن كان الرئيس أشرف غني قد حمل معه أموالا قبل فراره من أفغانستان”، مؤكدا أن واشنطن لم تساعده على الفرار.

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