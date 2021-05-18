أميركا: بايدن يؤيد وقف إطلاق النار بغزة

الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن، أعرب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء أمس الأثنين، عن "تأييده " وقف إطلاق النار في مواجهة تصاعد أعمال العنف بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، بحسب واشنطن بوست .

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وقال البيت الأبيض في بيان، "لقد عبّر الرئيس عن تأييده وقفا لإطلاق النار"، في وقت تتعالى أصوات كثيرة داخل المعسكر الديموقراطي من أجل دعوة بايدن للمطالبة بشكل صريح بوقف لإطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.



وتم التطرق خلال المكالمة الهاتفية إلى المناقشات الجارية مع مصر "وشركاء آخرين" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، في تلك المنطقة حسب البيان.



ودعا بايدن ، خلال المكالمة الهاتفية، الى "بذل كل الجهود الممكنة، لضمان حماية المدنيين الأبرياء".



المصدر: بترا