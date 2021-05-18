الثلاثاء 18-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إغلاق 27 منشأة غذائية خلال شهر رمضان

فوضى داخل مستشفى جرش الحكومي_صورة

المعايطة لـ برنامج الوكيل : نشاط واضح للدبلوماسية الاردنية لوقف العدوان على الاراضي المحتلة

وفيات الثلاثاء 18/5/2021

أسعار الذهب الثلاثاء 18/5/2021

كتائب القسام تصدم الاحتلال بقوتها

آخر تطورات الأردنيان اللذان تسللا عبر الحدود

مجلس الأمن يعقد جلسة رابعة حول عدوان الاحتلال

توقف ضخ المياه عن مناطق واسعة في اربد اليوم

الاحتلال يمدد حالة الطوارئ في مدينة اللد لمدة 48 ساعة

الثلاثاء، 18-05-2021 08:50 ص

أميركا: بايدن يؤيد وقف إطلاق النار بغزة

5202115124627380142277


الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن، أعرب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء أمس الأثنين، عن "تأييده " وقف إطلاق النار في مواجهة تصاعد أعمال العنف بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، بحسب واشنطن بوست .

اضافة اعلان

وقال البيت الأبيض في بيان، "لقد عبّر الرئيس عن تأييده وقفا لإطلاق النار"، في وقت تتعالى أصوات كثيرة داخل المعسكر الديموقراطي من أجل دعوة بايدن للمطالبة بشكل صريح بوقف لإطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.


وتم التطرق خلال المكالمة الهاتفية إلى المناقشات الجارية مع مصر "وشركاء آخرين" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، في تلك المنطقة حسب البيان.


ودعا بايدن ، خلال المكالمة الهاتفية، الى "بذل كل الجهود الممكنة، لضمان حماية المدنيين الأبرياء".


المصدر: بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لبنان

للمرة الثانية منذ الخميس.. إطلاق 6 صواريخ من لبنان باتجاه الاحتلال

طا

اصطدام طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية فوق ولاية تكساس

مجل

مجلس الأمن يعقد جلسة رابعة حول عدوان الاحتلال

1

الاحتلال: الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاهنا سقطت داخل أراضيها

eee

جيش الاحتلال يطلق قنابل مضيئة عند الحدود مع لبنان

ffff

إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان تجاه الأراضي المحتـلة

أخبار متعلقة
11-45

بايدن يتعرض للسخرية بسبب خطأ لغوي

نيويورك-730x438

بايدن : سنسمح بدخول 62 الف لاجئ إلى الولايات المتحدة

608664c74c59b76edc0d9b88

روسيا تضع 36 قمرا صناعيا بريطانيا في مداراتها بنجاح

608667ca423604043509a5f1

طهران تؤكد دور قطر والعراق في تعزيز علاقاتها مع بعض دول المنطقة

60864f3f4c59b721ae4c6178

المعارضة الصومالية توجه اتهامات لتركيا والاتحاد الإفريقي

thumbs_b_c_852fc769ff79df11193ba2f4eaabbd16

وزير الإعلام المصري يقدم استقالته