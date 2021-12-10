أميركا تؤكد التزامها بشراكة استراتيجية مع العراق

الوكيل الإخباري- شددت واشنطن، اليوم الجمعة، التزامها بشراكة استراتيجية مع العراق متعددة الأوجه.

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وقالت السفارة الأمريكية ببغداد، اليوم، أن ذكرى الاحتفال بالانتصار على الإرهاب قبل أربع سنوات في 10 كانون الأول 2017، حققت تحرير أكثر من 8 ملايين عراقي وسوري.

وأضافت أن الولايات المتحدة ملتزمة وبعمق بشراكتها الاستراتيجية متعددة الأوجه، لبناء عراقٍ مستقرٍ ومزدهرٍ وديمقراطي وموحد.



وتابعت السفارة، بهذه المناسبة نتقدم بالتهنئة إلى القوات الأمنية العراقية، على التقدم الاستثنائي المُحرز في محاربة فلول داعش والانتصار عليه.

بترا