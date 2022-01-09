الأحد 09-01-2022
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء: سنعمل على إنجاح مشروع أبراج السادس في عمّان

التربية: 45632 طالبا يتقدمون لتكميلية التوجيهي الاثنين

الخصاونة: لم نستدين ولا قرش واحد لتغطية النفقات الجارية

تضامن: 333 ألف امرأة أردنية مشتركة بالضمان الاجتماعي نهاية 2020

إدارة الأزمات تحذر من الحالة الجوية في المملكة

وفيات الأحد 9-1-2022

أسعار الذهب محليا

49 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الضفة الغربية

هام من ضريبة الدخل للمواطنين المكلفين

حادث سير يتسبب بأزمة سير خانقة على طريق جرش - عمان

الأحد، 09-01-2022 10:10 ص

أميركا تتعهد برد 'قاس 'على أي عدوان روسي يستهدف أوكرانيا

thumbs_b_c_f02164b6bbf12299c76c3efbe342f093


الوكيل الإخباري-أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولا أوروبيا بأن من الأهمية بمكان دعم وحدة أراضي أوكرانيا، وبأن أي عدوان روسي جديد "سيفضي إلى رد قاس".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أمس السبت إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون لأن يناقشوا مع روسيا في محادثات بشأن أوكرانيا إمكان وضع الجانبين قيودا على المناورات العسكرية ونشر الصواريخ في المنطقة.

اضافة اعلان


ومن المقرر بدء جولة المحادثات في جنيف غدا الاثنين، وفقا لرويترز.


غير أن المسؤول قال إن واشنطن ليست على استعداد لمناقشة فرض قيود على نشر القوات الأميركية أو على وضع هذه القوات في دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالمنطقة.

 

وقدم مسؤولون أميركيون أمس السبت مزيدا من التفاصيل عن العقوبات الصارمة التي يمكن فرضها.


وأفاد مصدر مطلع على الخطة بأن أحد هذه القيود يمكن أن يستهدف قطاعات صناعية روسية مهمة منها الدفاع والطيران المدني، فيما سيؤثر تأثيرا دائما على طموحات روسيا المتعلقة بمجالات التكنولوجيا المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي.


وتستهدف محادثات جنيف، التي ستتبعها جولات أخرى الأسبوع المقبل في بروكسل وفيينا، تجنب حدوث أزمة.


ونشرت روسيا عشرات الآلاف من الجنود على طول الحدود مع أوكرانيا مما أثار مخاوف من غزو محتمل.

 

وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن روسيا ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة إذا أقدم نظيره الروسي فلاديمير بوتن على غزو أوكرانيا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0675da65b4820d8a63e9514f3d69e8cb

السودان.. إغلاق جسور وطرق بالخرطوم قبيل مظاهرات مطالبة بحكم مدني

2020-02-09t175922z_96372577_rc25xe996eqa_rtrmadp_3_germany-weather-sabine-scaled

ألمانيا.. إدراج 5 دول عربية ضمن القائمة الحمراء لكورونا

thumbs_b_c_0abbfe879270e283dfdfc2c59daea9ea

الجيش السوداني: اكتمال الحصاد بالفشقة لأول مرة منذ أكثر من 25 عاما

cc_7

تركيا تعزي باكستان في ضحايا الثلوج بالبنجاب

thumbs_b_c_8abd8938c0194a0aa33f2f3114a6f959

إحباط هجمات على أرتال للتحالف الدولي في العراق

1000

باكستان.. ارتفاع ضحايا العاصفة الثلجية الى 21 سائحا

أخبار متعلقة
fff

عاصفة ثلجية تمنع تحليق مروحية بايدن

7-19

بوتين يحذّر بايدن: فرض عقوبات جديدة قد يؤدي لإنهيار العلاقات

61cc70f84c59b71b5d60f5e7

الكاظمي: انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وخروج كل قواته من العراق

61c85db04236045ce8191549

بوتين رداً على تحركات الناتو: دفعونا إلى خط لم يعد فيه أمامنا مجال للتراجع

العراق

العراق يحدد تواجد المستشارين الدوليين في قاعدتين جويتين

630_360_1602137749-964_0

بريطانيا تجدد دعمها لأوكرانيا