أميركا تهنئ روسيا بعيدها الوطني

الوكيل الإخباري- هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الروس بعيد روسيا الوطني، ونشرت الخارجية بيانا أكدت فيه التزام واشنطن بإجراء حوار بناء مع السلطات الروسية، لبناء علاقات ثنائية مستقرة.



وأشار بلينكن في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ مواطني روسيا بالاحتفال بيوم روسيا.



وقال وزير الخارجية الأمريكي "أغتنم هذه الفرصة لإعادة تأكيد رغبة الولايات المتحدة في التعاون البناء مع حكومة روسيا الاتحادية، من أجل علاقات ثنائية أكثر استقرارا ووضوحا".

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ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء المقبل في جنيف، لبحث العلاقات الثنائية المتوترة وعددا من القضايا الأخرى مثل الاستقرار الاستراتيجي العالمي والحد من التسلح.



