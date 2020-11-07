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السبت، 07-11-2020 08:41 ص

نشر تهديداته عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أميركا .. توقيف رجل هدد بتنفيذ جريمة جماعية في حال فوز بايدن

عن
عناصر من الشرطة الأميركية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - قامت وحدة مكافحة الإرهاب في لوس أنجلوس غربي الولايات المتحدة ، بتوقيف رجل هدد بتنفيذ جريمة جماعية ، إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز." نقلا عن مسؤولين أمنيين، أن الموقوف نشر تهديدات بارتكاب جريمة جماعية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قائلا إنه في حال فوز بايدن فإنه سيتصرف مثل "مطلق نار في المدرسة، للقضاء على جميع هولاء الديمقراطيين".

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وفي وقت سابق، أعلن جو بايدن عدم رغبته في إعلان فوزه، لكنه شدد على أنه في الوقت الحالي من الواضح أن الديمقراطيين سيفوزون في السباق الئاسي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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