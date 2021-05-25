الثلاثاء 25-05-2021
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الثلاثاء، 25-05-2021 05:27 ص

أميركا على موعد مع 20 عاصفة

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه سيضاعف حجم الأموال التي ستنفقها إدارته لمساعدة المجتمعات المحلية على الاستعداد للأحداث الجوية الكبرى، وذلك خلال زيارته إلى مقر الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، بعد ظهر الاثنين.

وبموجب إعلان بايدن، ستقدم الوكالة مبلغ مليار دولار لبرنامج "بناء البنية التحتية والمجتمعات المرنة"، الذي يساعد الولايات والمجتمعات المحلية، في وضع مشاريع للإعداد للكوارث والأخطار الطبيعية والحد منها.

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وقال بايدن خلال زيارته إلى مقر الوكالة: "كلنا نعلم أن العواصف قادمة، وسنكون مستعدين".


ويشكل مبلغ المليار دولار الذي أعلن عنه الاثنين، جزءا ضئيلا مما تنفقه الولايات المتحدة على الكوارث المتصلة بالأحوال الجوية.


ففي العام الماضي وحده، شهدت البلاد 22 كارثة منفصلة تتعلق بالطقس والمناخ، وقد بلغت تكلفتها ما يقرب من 100 مليار دولار.

المصدر : سكاي نيوز

 




 

 


 

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