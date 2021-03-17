الأربعاء 17-03-2021
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الأربعاء، 17-03-2021 09:35 ص

أميركا: مقتل 8 أشخاص بإطلاق نار في ولاية جورجيا

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الوكيل الإخباري- أعلن موقع شرطة ولاية جورجيا الاميركية، مقتل ثمانية أشخاص، بإطلاق نار، بثلاثة مراكز تدليك مختلفة في ولاية جورجيا الأميركية، حيث أوقفت شابا (21 عاما)، يشتبه بانه على علاقة بهذه الجرائم.

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وفي بيان لشرطة ولاية جورجيا، قتل أربعة اشخاص بإطلاق نار في مركز "يونغز آيجان مساج" للتدليك بالقرب من آكورث، احدى ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.

 

وعلى صعيد متصل، أكدت شرطة أتلانتا بشكل منفصل العثور على أربع جثث لنساء مقتولات في مؤسستين للأعمال كشفت وسائل اعلام انهما مركزي "غولد مساج سبا" و"آروما ثيرابي سبا" للتدليك في مدينة اتلانتا. ووفق موقع "اتلانتا جورنال- كونستتيوشن تم وضع المشتبه به في الحجز التحفظي لحين استكمال التحقيق.


 




 

 


 

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