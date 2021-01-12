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الثلاثاء، 12-01-2021 10:35 ص

أميركا: وزير الأمن الداخلي بالوكالة يقدم استقالته

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الوكيل الاخباري - قدّم وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة تشاد وولف استقالته ليل الإثنين، دون ذكر أسباب ، بحسب وكالات انباء أمريكية وقناة فوكس نيوز الاخبارية.

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وبحسب مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، فإن استقالة الوزير دخلت حيّز التنفيذ الساعة 11:59 الليلة الماضية.


ويشغل وولف منصب وزير الأمن الداخلي منذ تشرين الثاني 2019، وقد انتقد الأسبوع الماضي الاجتياح "المأساوي" للكابيتول من قبل أنصار للرئيس دونالد ترمب.

 


--(بترا)

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