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الثلاثاء، 01-12-2020 10:52 ص

أميركا: ولايتا أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

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ملاعب- صادقت أريزونا وويسكونسن رسمياً مساء الإثنين على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، للدورة الرئاسية الأمريكية 2020 - 2024 ، بحسب واشنطن بوست .

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وفوز الديمقراطي بايدن في هاتين الولايتين المتأرجحتين يعتبر إضافة جديدة للانتصار الذي حقّقه على المستوى الوطني ضد المرشّح الجمهوري المنتهية ولايته، الرئيس دونالد ترمب، الذي يرفض الإقرار بهزيمته.


وقال حاكم أريزونا الجمهوري دوغ دوسي في تغريدة على تويتر "اليوم وقّعنا على نتائج انتخابات 2020 في أريزونا"، الولاية التي يفوز فيها الديمقراطيون للمرة الأولى منذ 25 عاماً، حيث فاز بايدن بفارق ضئيل بلغ 10457 صوتاً، من أصل نحو 3.5 مليون مقترع.


من جهة أخرى، صادقت الولاية على فوز الديموقراطي مارك كيلي في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني.
وفي نفس الاتجاه ، أعلن حاكم ولاية ويسكونسن توني إيفرز، أنّه صادق على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية التي صوّتت في 2016 لدونالد ترمب.


 




 

 


 

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