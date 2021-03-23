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الثلاثاء، 23-03-2021 09:31 م

بعدما أجرى فحوصا طبية ناجحة

أمير الكويت يعود إلى بلاده بعد إجازة خاصة في الخارج

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أمير الكويت نواف الأحمد الصباح


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بأن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح عاد إلى البلاد اليوم الثلاثاء، بعد إجازة خاصة في الخارج.

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وأشارت الوكالة إلى أن الشيخ نواف سافر هذا الشهر إلى خارج البلاد لقضاء إجازة خاصة، بعدما أجرى فحوصا طبية ناجحة في الولايات المتحدة، دون تحدد الوكالة البلد الذي زاره الأمير.

 

وتولى الشيخ نواف (83 عاما) الحكم في سبتمبر الماضي بعد وفاة أخيه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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