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الأربعاء، 12-06-2024 03:23 م

أمير الكويت يوجه بمحاسبة المسؤولين عن حدوث حريق بناية المنقف

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الوكيل الإخباري -  وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع حريق المنقف ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلاً.

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وبعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقيات تعازٍ لأسر ضحايا حريق مبنى عمالي بمنطقة المنقف، عبّر فيها عن صادق مواساته بضحايا حادث الحريق المؤسف الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.


وأعرب عن بالغ تأثره ومشاركة ذوي الضحايا أحزانهم وآلامهم بهذا المصاب الجلل، سائلاً سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.




 




 

 


 

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