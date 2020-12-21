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الإثنين، 21-12-2020 01:43 م

أمير سعودي يتلقى لقاح كورونا أمام الكاميرات.. فيديو

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الوكيل الاخباري - تلقى أمير سعودي، اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، أمس الأحد.

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ووثقت كاميرات قناة "العربية" السعودية تلقي الأمير، عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز للقاح، وأكد أنه لا يشعر حتى الآن بأي أعراض بعد تلقي التطعيم.


وغرد: "إلى الآن بحمد الله لا أعراض.. وسألت بعد أخذ التطعيم ما هي الأعراض المتوقعة وكان الجواب حرارة وآلام محتملة في المفاصل وخمول لمدة بسيطة لا تتجاوز يوما واحدا وقد لا تأتي هذه الأعراض.. وهي بالمناسبة قد تأتي حتى مع لقاح الإنفلونزا الموسمية العادي".

 

وصرح الأمير عبد الرحمن بن مساعد أنه كان حريصا على أن يكون من الأوائل الذين يتلقون لقاح "كورونا" فور الإعلان عن توافره، وذلك بغرض تشجيع المترددين في تلقيه، ودحص الشائعات المنتشرة التي تشكك في فعاليته.


وأوضح أنه كان في الفئة الأولى لتلقي تطعيم لقاح كورونا بسبب توافر شروط محددة فيه، وهي إصابته بارتفاع في ضغط الدم وسمنة.

 

وأكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز أن "التجربة السعودية تدرس ويستفاد منها في الكثير من الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن الإنسان بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو رقم واحد، وأن تجربة تلقيه لقاح "كورونا" أمر مشرف.


كما أشاد بالأطقم الطبية الذين يخاطرون بحياتهم من أجل صحة الجمهور، وبتعاملهم الراقي مع الجميع، كما أشاد بالشعب السعودي والتزامه بالإجراءات الاحترازية، والتي كانت السبب في قلة عدد الإصابات في السعودية، بحسب قوله.

 

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا. مناشدة المواطنين عبر "تويتر" والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي لقاح كورونا، قائلة: اللقاح آمن ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس.

 


سبوتنيك

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