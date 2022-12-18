أمير قطر: أوفينا بوعدنا من بلاد العرب

الوكيل الاخباري - هنأ سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مساء الأحد، منتخب الأرجنتين بفوزهم بكأس العالم، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة.



وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: أشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس. ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا.”

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