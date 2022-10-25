الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

امطار غزيرة وعواصف رعدية في الجفر - فيديو

دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

إطلاق أول مشروع بيئي يعنى بالرعاية بالطيور البرية في الطفيلة

زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

بحث مشكلة البسطات المخالفة بالرصيفة

الامن يحقق في ملابسات العثور على جثة مواطن بإربد

حوارية عن إدارة الأزمات الصحية بإربد

الثلاثاء، 25-10-2022 09:35 ص

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ فوزنا بتنظيم كأس العالم

thumbs_b_c_7011e7b987239c755f0d9d79b12e0673


الوكيل الإخباري- قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن كأس العالم الذي نتحضر لاستضافته حدث تاريخي ومناسبة إنسانية كبرى، مؤكدا أن اقتصاد بلادنا واصل النمو خلال عام 2022.

وفي خطاب له خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ51 لمجلس الشورى، قال أمير قطر إن "الاقتصاد القطري واصل النمو خلال 2022 بعد التراجع في 2020.. وثبتت الوكالات العالمية التصنيف القوي لاقتصاد دولة قطر، ومعدل التضخم الأقل بين العديد من بين الدول المتقدمة"، مشيرا إلى أن "دولة قطر أصبحت أول دولة في العالم تحصل جميع مدنها على تصنيف مدن صحية".

ولفت إلى أن "لقاءنا اليوم يتميز في أنه ينعقد في ظل انشغال الدولة والشعب في التحضير لاستضافة حدثا تاريخيا يشكل أحد أهم مشاريعنا الوطنية وهو كأس العالم"، معتبرا أن "قطر تعرضت لحملة غير مسبوقة منذ فوزها بتنظيم كأس العالم واعتبرنا بعض النقد إيجابيا ومفيدا ".

وأكد أن قطر "ستعمل على تنويع مصدر الإيرادات العامة حتى لا تصبح الموازنة العامة عرضة لتقلبات أسعار الطاقة، ونحن اعتمدنا برنامجا وطنيا متكاملا لاستدامة الموارد، فيما تسعى الجهات المختصة لتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مضيفا: "مؤسسات الدولة تعمل بوصفها فريقا واحدا، ويتم العمل على تطوير الطاقة وتنويع مصادر الإيرادات للأجيال القادمة".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63580be24236041a19032e24

زلزال بقوة 6.8 درجة في الفلبين

wwww

رسمياً .. الوحدات ينسحب من بطولة دوري المحترفين

wwww

هزة أرضية تضرب العراق

635809074c59b7602c048b22

بولندا تزيد عديد جيشها إلى 160 ألفا

635800fd4c59b7602c048b10

هولندا: الشتاء سيكون صعبا للغاية على الاتحاد الأوروبي

6357fb094c59b7664900052c

الطاقة النووية الروسية: كييف تمتلك كافة الإمكانات اللازمة لصنع القنبلة القذرة

أخبار متعلقة
قطر2

وفاة حمد بن جاسم حفيد حاكم قطر سابقا

قطر2

قطر توفر 30 ألف غرفة فندقية إضافية لمشجعي كأس العالم

634a7b6342360438a16ce430

السعودية: بشرى سارة لجمهور مونديال قطر

6346ddb1423604678566f755

بوتين يجتمع بأمير قطر في أستانا

الدوحة-قطر-1-390x293

بريطانيا: منع مثيري الشغب من حضور مباريات كأس العالم بقطر

6335857d4236042daa3fb82a

السيسي يصدر توجيهات بشأن الاستثمارات القطرية في مصر