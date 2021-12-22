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الأربعاء، 22-12-2021 04:36 م

أمير قطر ومسؤولون في الدولة يعزون العاهل السعودي

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الوكيل الإخباري-بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى العاهل السعودي، في وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الابن 44 للملك الراحل سعود بن عبدالعزيز.

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كما بعث الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تعزية إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.


وكان بيان للديوان الملكي السعودي أعلن في وقت سابق من اليوم وفاة الأمير، نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.


يشار إلى أن الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز هو الابن الرابع والأربعون لملك السعودية الثاني، سعود بن عبد العزيز آل سعود، وهو متزوج من الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله بن حلوي بن تركي آل سعود، وهي ابنة عمته الأميرة دليل بنت عبد العزيز.

 

روسيا اليوم

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