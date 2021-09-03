أمير قطر يبعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي

الوكيل الإخباري - بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الجمعة، بأن تميم بن حمد آل ثاني بعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي، في ضحايا الفيضانات التي ضربت المنطقة الشمالية الشرقية في أمريكا، والناجمة عن إعصار "إيدا"، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.



وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا أن السيول والفيضانات أودت بحياة 44 شخصا على الأقل في 4 ولايات شمال شرقي الولايات المتحدة، بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة مع انحسار الإعصار "أيدا"، والتي تسببت أيضا في غرق السيارات وخطوط المترو في مدينة نيويورك وإلغاء رحلات طيران.



وحسب "رويترز"، لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى وفاة 9 في ولاية لويزيانا، كما أعلنت ولاية نيو جيرسي مقتل ما لا يقل عن 23 جراء العاصفة.



جاءت هذه الخسائر بعد 3 أيام من اجتياح إعصار "أيدا"، أحد أقوى الأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، مدمرا مناطق كاملة.

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