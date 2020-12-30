أمير قطر يتسلم دعوة من ملك السعودية لحضور القمة الخليجية

الوكيل الإخباري - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء، رسالة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الخامس من كانون الثاني/ يناير المقبل.

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وتسلم الرسالة أمير دولة قطر خلاله استقباله في الديوان الأميري بقصر الدوحة الأمين العام لمجلس التعاون نايف فلاح مبارك الحجرف.



وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.





