الخميس 06-05-2021
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الخميس، 06-05-2021 09:07 م

أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي

تركيا


الوكيل الإخباري - بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير تميم من الرئيس أردوغان، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.


وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها".


كما بحث الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بحسب المصدر ذاته.


وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما الشرق الأوسط.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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