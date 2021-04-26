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الإثنين، 26-04-2021 08:51 م

أمير قطر يتلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان لزيارة السعودية

قطر


الوكيل الإخباري - تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الاثنين، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة.

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واستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في قصر البحر بالعاصمة الدوحة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، حيث سلم لأمير دولة قطر دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لزيارة المملكة العربية السعودية.


كما نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، وتمنياتهما لأمير قطر ولشعب قطر المزيد من التقدم والازدهار.


فيما حمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره إلى الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان.


وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وحضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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