الخميس 12-05-2022
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الخميس، 12-05-2022 12:01 م

أمير قطر يتوجه إلى إيران

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الوكيل الاخباري- يقوم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس بزيارة رسمية إلى إيران يلتقي خلالها الرئيس إبراهيم رئيسي.اضافة اعلان




وذكر الديوان الأميري القطري في بيان على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، أن أمير قطر توجه إلى إيران في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني.

وفي وقت سابق، أعلن السفير الإيراني في قطر حميد رضا دهقاني، عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة السياسية المشتركة بين البلدين في طهران.

ومن المقرر أن يقوم تميم بجولة عالمية، تشمل دولا أوروبية بعد إيران، يبحث خلالها جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني. ومن ضمن الدول التي سيزورها ألمانيا وبريطانيا.



روسيا اليوم

 




 

 


 

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