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الثلاثاء، 07-12-2021 12:52 م

أمير قطر يستقبل الرئيس التركي بمراسم رسمية -فيديو

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الوكيل الإخباري-استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة الدوحة، وسط مراسم استقبال رسمية.

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وجرى حفل الاستقبال في الديوان الأميري، حيث عُزف النشيد الوطني لكلا البلدين، ثم استعرض الزعيمان حرس الشرف، قبل أن يقدم كل منهما وفد بلاده.


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