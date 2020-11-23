أمير قطر يعين من الأسرة الحاكمة سفيرا للدوحة في موسكو

الوكيل الإخباري - أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، عن تعيين الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى روسيا الاتحادية .



وأصدر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم القرار الأميري رقم /44/ لسنة 2020 بتعيين الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى روسيا الاتحادية .

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وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.





pic.twitter.com/zC5C15WRcc https://t.co/7N9AdfzgEN سمو أمير البلاد المفدى يصدر القرار الأميري رقم /44/ لسنة 2020 بتعيين الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى روسيا الاتحادية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره. #قنا November 23, 2020

المصدر : روسيا اليوم

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