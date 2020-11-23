الإثنين 23-11-2020
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الإثنين، 23-11-2020 01:16 م

تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره

أمير قطر يعين من الأسرة الحاكمة سفيرا للدوحة في موسكو

قطر
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني


الوكيل الإخباري - أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، عن تعيين الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى روسيا الاتحادية .

وأصدر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم القرار الأميري رقم /44/ لسنة 2020 بتعيين الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى روسيا الاتحادية .

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وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

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