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الإثنين، 10-05-2021 10:18 ص

أمين عام الأمم المتحدة يطالب إسرائيل بوقف عمليات الهدم والإخلاء بالقدس

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الوكيل الإخباري - طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إسرائيل بوقف عمليات الهدم وإخلاء الفلسطينيين من بيوتهم في مدينة القدس المحتلة.

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وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن "على إسرائيل وقف عمليات الهدم والإخلاء بالقدس تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".


وأعرب عن "القلق العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة، وكذلك احتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حيي الشيخ جراح وسلوان بالمدينة".


وتعتزم إسرائيل إخلاء عائلات فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956 في حيّ الشيخ جراح (وسط القدس)، التي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.


ودعا غوتيريش، السلطات الإسرائيلية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي".


وأضاف "يتحمل جميع القادة مسؤولية العمل ضد المتطرفين والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض".


وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة "التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة بمدينة القدس واحترامه".


وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة العشرات من الفلسطينيين.


وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.

 

الأناضول


 




 

 


 

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