أمين عام حلف الناتو يؤكد الحاجة لزيادة المساعدات لأوكرانيا

الوكيل الإخباري - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الحاجة إلى مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، وذلك قبيل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في السويد.



وقال ستولتنبرغ على هامش محادثاته مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في ستوكهولم، مساء أمس الثلاثاء، إنهما ناقشا الحاجة العاجلة إلى زيادة الدعم لأوكرانيا واستمرار هذا الدعم.

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وذكر أن هذه الحرب أصبحت حرب استنزاف وهكذا فإنها أيضاً معركة لوجستيات، مضيفاً أنه من المهم الآن أن تتم زيادة إنتاج الأسلحة.



وفي هذا السياق، رحب ستولتنبرغ بحقيقة أنه يتم العمل حالياً على عملية شراء مشتركة للذخيرة من جانب دول الاتحاد الأوروبي.



وأوضح أن حلف الناتو كان يعمل منذ سنوات من أجل إتمام عمليات شراء مشتركة.



ويرغب وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في مناقشة تقديم المزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا غداً الأربعاء خلال اجتماع في مركز للمؤتمرات قرب ستوكهولم. وقد تمت دعوة ستولتنبرغ إلى مشاورات الوزراء كضيف.

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