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الإثنين، 06-02-2023 02:33 م

أنباء عن استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية قرب مدينة أرتيموفسك

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الوكيل الإخباري- قال قائد قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، إنه علم باستخدام أسلحة كيميائية من قبل القوات الأوكرانية في المعارك بالقرب من أرتيموفسك.اضافة اعلان


وأضاف علاء الدينوف في تصريح صحفي أنه "لم تكن هناك مثل هذه الحالات في منطقتنا (منطقة المعارك). لكن بالأمس فقط سمعت من المقاتلين أن هناك حالة، وأكثر، وقعت بالقرب من مدينة أرتيموفسك".

وذكر أن الضحايا كانوا يشكون من التقيؤ وفقدان للوعي.

وقال علاء الدينوف إن الحديث هنا يدور عن الإمدادات المصنوعة محليا، والتي "ليس لها تأثير كبير".

وتقع مدينة أرتيموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمثل هذه المنطقة خط دعم مهم يتم من خلاله تزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

 




 

 


 

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