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الثلاثاء، 11-05-2021 10:19 ص

أنباء عن تلقي كوريا الشمالية عرضا من واشنطن لشرح نتائج مراجعة السياسة الأمريكية تجاهها

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بورود أنباء عن تلقي كوريا الشمالية عرضا من الولايات المتحدة، لشرح نتائج مراجعة السياسة الأمريكية تجاهها.

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وأشارت الوكالة إلى أن ذلك جاء بعد صمت كوريا الشمالية حيال المبادرات السابقة الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وفي التفاصيل كشفت "يونهاب" ورود أخبار عن أن بيونغ يانغ ردت على عرض واشنطن قائلة إن العرض "تم تلقيه بصورة جيدة"، وأن هذا ما يمثل رد فعل مختلفا مقارنة بردها عندما قدمت الولايات المتحدة عرضها الأول للحوار. 

من جانبها، كانت الولايات المتحدة قد لفتت إلى أنها سعت للتواصل مع الشمال في منتصف فبراير الماضي، ولكن النظام الشمالي ظل "غير مستجيب"، في حين أن كوريا الشمالية صرحت في وقت سابق أنها "ستتجاهل المبادرات الأمريكية حتى تتخلى واشنطن عن عدائها لبيونغ يانغ".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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