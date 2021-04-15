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الخميس، 15-04-2021 09:05 ص

أنباء عن عقوبات أمريكية ضد روسيا سيعلن عنها اليوم

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأن واشنطن تعتزم طرد 12 دبلوماسيا روسيا وفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات روسية، بحجة تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الأمريكية.
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ونقلت الوكالة عن المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن تعلن واشنطن عن هذه العقوبات اليوم الخميس، وأن القائمة ستشمل مسؤولين في الحكومة الروسية وفي جهاز الاستخبارات.

وذكرت "بلومبرغ" أن العقوبات المحتملة ستكون على خلفية المزاعم الأمريكية حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكذلك الهجوم الإلكتروني في الولايات المتحدة، الذي تعرضت له مؤسسات امريكية في ديسمبر العام الماضي، والتي تقول الإدارة الأمريكية إن روسيا تقف وراءه.

تجدر الإشارة إلى أن قراصنة مجهولين استغلوا ثغرة أمنية في برنامج "Orion" التابع لشركة "SolarWinds"، التي كان من بين عملائها العديد من الوكالات الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل، ووزارة الخارجية، وأكثر من 400 شركة كبيرة.

وتنظر وكالات المخابرات الأمريكية إلى هذا الهجوم الإلكتروني على أنه محاولة للحصول على معلومات استخبارية، وتتهم روسيا بالتورط فيه.

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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