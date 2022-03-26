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السبت، 26-03-2022 07:58 ص

أنتونوف: الولايات المتحدة لا تحاول وقف جرائم الحرب

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الوكيل الإخباري - قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن موسكو على عكس واشنطن، تبذل قصارى جهدها لوقف جرائم الحرب.

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وأضاف السفير: "تهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لوضع حد للإبادة الجماعية التي تمت ممارستها منذ فترة طويلة بحق المدنيين في دونباس، و لنزع سلاح النازيين الجدد في هذه الدولة. حان الوقت لكي يفهم الجميع أن بلادنا، على عكس الأمريكيين، تبذل قصارى جهدها لوقف جرائم الحرب".


وتعليقا على اتهامات نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند "بتورط القيادة الروسية في مقتل آلاف الأوكرانيين وعناصر الجيش الروسي"، أضاف أنتونوف، إنه "لا يمكن قبول مثل هذا الخطاب الوقح من قبل ممثل الخارجية الأمريكية".


وتابع السفير الروسي: "كان يجب تحميل واشنطن مسؤولية المدن المدمرة ومقتل عشرات الآلاف من السكان في يوغوسلافيا وأفغانستان والعراق وليبيا وسوريا".


وشدد السفير الروسي على أن الفظائع التي لا تعد ولا تحصى، التي ميزت مسار التدخلات المسلحة للولايات المتحدة والناتو، لا تقتصر على التاريخ الحديث.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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