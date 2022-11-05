أنتونوف يعلق على الوضع حول السفارة الأمريكية في موسكو

الوكيل الاخباري- قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف إن الولايات المتحدة نفسها لا تتخذ الخطوات اللازمة لتحسين عمل السفارة في موسكو وبسبب ذلك لا يتحسن وضع البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن.



وأضاف السفير في حديث للصحفيين: "لا يرغب الجانب الأمريكي في زيادة عدد موظفيه في السفارة اليوم، ويعتقدون أن الروس ربما سيتراجعون ويسمحون لهم بتعيين موظفين محليين، لكن لو تم ذلك لن نحصل على عدد التأشيرات التي نحتاجها".

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وذكر السفير أن الجانب الأمريكي يماطل في منح التأشيرات للروس الراغبين في التوجه إلى الولايات المتحدة في مهمات عمل وغيرها، "وهم يوافقون على وصول موظفينا إلى هنا فقط إذا حصلوا على تأشيرات لأنفسهم. تم تحديد مجموعة أرقام: 455 شخصا في الممثليات الثنائية. لكن الأمريكيين لا يفعلون هذا ولا يريدون (زيادة عدد الدبلوماسيين إلى المستوى المتفق عليه). لقد عاشوا بشكل جيد في روسيا عندما عمل ألف موظف محلي لخدمة مصالح الولايات المتحدة، لذلك لا حاجة لديهم بمثل هذا الرقم. أما نحن فلدينا نظام مختلف، ومتطلبات أمنية مختلفة".



وأشار السفير إلى أن روسيا اقترحت على الجانب الأمريكي، إعفاء فئات الموظفين في المكاتب التمثيلية من الترابط، على سبيل المثال، أطباء ومعلمي السفارات.

روسيا اليوم