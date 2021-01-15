الجمعة 15-01-2021
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الجمعة، 15-01-2021 12:24 م

أندونيسيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب سولاويسي إلى 35 شخصا

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الوكيل الاخباري - لقي ما لا يقل عن 35 شخصا مصرعهم بعدما هز زلزال بقوة 6.2 درجة، مقاطعة سولاويسي الغربية في إندونيسيا، وفقا لما ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث اليوم الجمعة.

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ونقلت وكالة شينخوا عن رئيس وكالة إدارة الكوارث بالمقاطعة، دارنو ماجد، قوله: إن "تسعة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة ماجيني وتوفي 26 آخرون في منطقة ماموجو، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 35".


وبالإضافة إلى هذا، أصيب 637 شخصا ونزح نحو 15 ألف شخص في عشرة مواقع إجلاء.


كما دمر الزلزال حوالي 300 من المنازل والفنادق والمباني الحكومية والمستشفيات والمتاجر الصغيرة، إلى جانب قطع الكهرباء والاتصالات والطرق.


وأشارت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، إلى أن 28 زلزالا وقعوا في نفس الموقع منذ مساء الخميس، وما زالت الهزات الارتدادية متوقعة.


--(بترا)

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