الأحد 08-11-2020
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أسعار الذهب الأحد 8/11/2020

وفيات الأحد 8/11/2020

المملكة على موعد مع أمطار غزيرة اليوم

محافظ اربد للوكيل : لا نية لعزل مناطق جديدة في المحافظة

نقيب المدارس الخاصة للوكيل : لا يجوز فصل الطالب لعدم دفعه الرسوم المدرسية

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : 230 مريضا بكورونا في المستشفى منهم 35 بحالة حرجة

رئيس ديوان الخدمة المدنية للوكيل : لجنة مختصة لتشكيلات وظائف 2021 تنهي عملها قريباً

مسؤول ملف كورونا للوكيل : عمل فرق التقصي الوبائي مستمر خلال الحظر الشامل

وزير الاعلام يدعو الأردنيين إلى التزود بالمواد الغذائية دون تزاحم




الأحد، 08-11-2020 10:06 ص

أنصار بايدن وترامب يتظاهرون في مختلف أرجاء أمريكا

_115247240_trump---biden


الوكيل الإخباري- شهدت مختلف أنحاء الولايات المتحدة مظاهرات شعبية مؤيدة ومعارضة للرئيس دونالد ترامب، بعد تأكيد الإحصاءات فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة. 

اضافة اعلان
 

ونظم أنصار بايدن احتفالات واسعة بفوزه في ساعات متأخرة من أمس السبت وسط نيويورك، ما تسبب بتعليق حركة النقل في ميدان تايمز سكوير، دون اتخاذ الشرطة أي إجراءات بحقهم. 

 

كما أقيمت احتفالات واسعة بفوز بايدن في ميدان واشنطن سكوير بنيويورك. 

 

وفي العاصمة واشنطن، نظم العشرات من أنصار حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية والتمييز العرقي مظاهرة احتجاجية وكانوا يسدون طرقات على مدى ساعات مطالبين بتحقيق العدالة ومرددين شعارات مسيئة للشرطة.  في الوقت نفسه، تجمع آلاف من أنصار بايدن في محيط البيت الأبيض محتفلين بفوز المرشح الديمقراطي، دون رصد احتكاكات بينهم وعناصر الشرطة المتواجدين في الموقع.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
43c3be2e-fae5-426e-b17d-726daf9de19b

الكشف عن أول قرارات بايدن بعد توليه الرئاسة الأمريكية رسميا

781673

العاصفة إيتا في طريقها إلى كوبا

5fa797804236042ecd7e9efd

أكثر الكلمات التي لامست قلوب الأمريكيين في خطابي بايدن وهاريس

لجوء

انتعاش آمال طالبي اللجوء بعد فوز بايدن

هاريس

نائب بايدن : أنا الأولى ولن أكون الأخيرة

جارد

سي إن إن : صهر ترامب دعاه للاعتراف بنتائــج الانتخابات

أخبار متعلقة
باد

بايدن يقترب من الفوز

بايدن

بايدن واثقا بفوزه : خطتي لمواجهة كورونا في اليوم الأول من الرئاسة

بركان

إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان

با

السباق نحو البيت الأبيض .. بايدن متفائل بفوزه وترامب يلجأ للقضاء

ترا

ترامب : خطاب فوزي بالانتخابات اليوم

با

وسائل إعلام أميركية : نتائج أولية تظهر تقدم بايدن