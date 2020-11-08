أنصار بايدن وترامب يتظاهرون في مختلف أرجاء أمريكا

الوكيل الإخباري- شهدت مختلف أنحاء الولايات المتحدة مظاهرات شعبية مؤيدة ومعارضة للرئيس دونالد ترامب، بعد تأكيد الإحصاءات فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

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ونظم أنصار بايدن احتفالات واسعة بفوزه في ساعات متأخرة من أمس السبت وسط نيويورك، ما تسبب بتعليق حركة النقل في ميدان تايمز سكوير، دون اتخاذ الشرطة أي إجراءات بحقهم.

كما أقيمت احتفالات واسعة بفوز بايدن في ميدان واشنطن سكوير بنيويورك.

وفي العاصمة واشنطن، نظم العشرات من أنصار حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية والتمييز العرقي مظاهرة احتجاجية وكانوا يسدون طرقات على مدى ساعات مطالبين بتحقيق العدالة ومرددين شعارات مسيئة للشرطة. في الوقت نفسه، تجمع آلاف من أنصار بايدن في محيط البيت الأبيض محتفلين بفوز المرشح الديمقراطي، دون رصد احتكاكات بينهم وعناصر الشرطة المتواجدين في الموقع.

المصدر: روسيا اليوم



