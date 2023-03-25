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السبت، 25-03-2023 02:26 م

أنقرة: أردوغان وبوتين بحثا الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين

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الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة التركية في بيان لها اليوم السبت أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الملف الأوكراني والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال البيان إن المحادثة تضمنت مناقشة الخطوات الخاصة بتحسين العلاقات التركية الروسية والتطورات المتعلقة بالنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر البيان أن أردوغان شكر الرئيس الروسي على "موقفه الإيجابي فيما يتعلق بتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود".

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وأعرب أردوغان عن اهتمام أنقرة بإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وأشار أردوغان إلى إمكانية اتخاذ خطوات جديدة على أساس التعاون الاقتصادي الروسي التركي  المتفق عليه في سوتشي.

من جانبه، أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عقد اتصال بين بوتين وأردوغان اليوم، مشيرا إلى أن الكرملين سيقدم تفاصيله في وقت لاحق.

وكان أردوغان أعلن الأربعاء الماضي عزمه الاتصال بنظيره الروسي هاتفيا، خلال أيام، لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لتصدير الحبوب.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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