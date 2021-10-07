أنقرة ترد على تصريحات ماكرون

الوكيل الاخباري- نددت تركيا بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المثيرة للجدل عن الجزائر والتي أسفرت عن اندلاع أزمة دبلوماسية بين باريس وهذا البلد العربي.

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وعلق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس على تصريحات ماكرون بالقول: "رأينا ولا نزال نرى أن مثل هذه الأساليب الرخيصة غير مجدية في الانتخابات أيضا".



وحذر تشاووش أوغلو من أنه "من الخطأ للغاية إقحام تركيا في هذه المناقشات، فتاريخها خال من أي وصمة عار مثل الاستعمار"، وتابع: "إذا كان لديه (ماكرون) كلام يخصنا فنحن نفضل أن يقوله لنا مباشرة بدل الحديث من خلفنا".

المصدر: روسيا اليوم