أنقرة تعلن مقتل عسكريين تركيين شمالي العراق

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، مقتل عسكريين اثنين في منطقة عملية "المخلب-البرق" شمالي العراق.

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وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة "زرعها عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في منطقة العملية، أمس السبت، وتم نقلهما إلى المستشفى"، مؤكدة "استشهاد الرقيب خليل يلدز رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه".



كما أعلنت في بيان لاحق "استشهاد الجندي فرات غونر متأثرا بجراحه".



وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

روسيا اليوم