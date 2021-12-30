أنقرة: 7 دول أوروبية حظرت دخول القادمين من تركيا

الوكيل الإخباري-كشفت نشرة تعليمات السفر التي أصدرتها هيئة الطيران المدني التركية، أن سبع دول أوروبية منها هولندا وإيطاليا وإسبانيا منعت دخول القادمين من تركيا بسبب تفشي المتحور "أوميكرون".

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وورد في النشرة التي جرى تحديثها في 28 ديسمبر، أن "هولندا وإيطاليا وإسبانيا ولوكسمبورغ وكرواتيا وآيسلندا وسويسرا لن تستقبل المسافرين القادمين من تركيا".



وقالت النشرة إنه "سيتعين على المسافرين الأتراك تقديم دليل على تلقيهم التطعيم المضاد لكوفيد-19 لدخول البرتغال والسويد".



كما حدثت الهيئة تعليمات السفر المتعلقة بإيران والعراق، قائلة إن "المسافرين إلى البلدين قد يخضعون لحجر صحي مدته 14 يوما لدى الوصول في حين يتعين على غيرهم من المسافرين تقديم نتيجة فحص سلبية تثبت خلوهم من المرض".



ولم يتضح حتى الآن موعد بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ولا مدة سريانها.



وبلغت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا أعلى مستوياتها منذ أبريل هذا الأسبوع إذ ارتفعت إلى قرابة 37 ألفا، لكن العدد لا يزال أقل بكثير من الإصابات المسجلة في أجزاء من أوروبا.



روسيا اليوم