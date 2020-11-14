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السبت، 14-11-2020 03:11 ص

أوباما: رفض ترامب التنازل عن السلطة يضع البلاد على مسار خطير

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الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أنه يعتقد أن البلاد تسير على "مسار خطير" بحسب تعبيره، كما هاجم أعضاء الحزب الجمهوري لوقوفهم مع الرئيس ترامب في مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية.

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وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ الانتخابات، تحدث أوباما إلى برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية حول "المزاعم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن حملة ترامب بأن الانتخابات سُرقت منهم".


وفسر أوباما في اللقاء أن مزاعم سرقة الانتخابات نتيجة رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة، بينما أبدى انزعاجه الشديد من مساندة بعض أعضاء الحزب الجمهوري لترامب في هذه الادعاءات.


وقال أوباما في مقطع من المقابلة التي نشرتها "سي بي إس" : "يبدو أنهم متحمسون جزئيا لأن الرئيس لا يحب أن يخسر ولا يعترف بالخسارة".

 

المصدر - سبوتنك 


 




 

 


 

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