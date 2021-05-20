أوباما يتحدث عن حقيقة الأجسام الطائرة

الوكيل الإخباري- طرح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عدة تساؤلات بشأن الأجسام الطائرة خلال لقاء تلفزيوني، وقالت شبكة CNN إن أوباما "يريد معرفة ما إذا كانت هناك بالفعل أشكال أخرى للحياة".

اضافة اعلان



وخلال ظهوره في برنامج "The Late Late show" قال أوباما: "في الحقيقة عندما توليت منصبي سألت هل يوجد مختبر في مكان ما نحفظ فيه عينات تعود لكائنات فضائية ومركبة فضائية؟ وكانت الإجابة لا".



وكان أوباما يمزح في بداية حديثه، لكنه بعد ذلك تحدث عن الأجسام الطائرة وقال: "ما هو صحيح، وأنا في الحقيقة جاد هنا، هو أن هناك لقطات وتسجيلات لأشياء في السماء، ولا نعرف ما هي بالضبط".



وأشار إلى أنه "لا يمكننا شرح كيف تتحرك هذه الأشياء ولا معرفة مسارها ولا يمكن تفسير ذلك بسهولة، وأعتقد أن البعض ما زالوا يأخذون ذلك على محمل الجد، ويحاولون التحقق لمعرفة ما هي تلك الأشياء".



وبحسب الـCNN فإن اعتراف أوباما فيما يخص اللقطات والتسجيلات يتماشى مع اعتراف مسؤولين حكوميين بعد عقود من الإنكار، وذلك يعني أن الأجسام الطائرة المجهولة حقيقية وموجودة.



ولفتت إلى أن "الاعتقاد بوجود أجسام طائرة مجهولة وحقيقية لا يعني الإيمان بوجود مخلوقات فضائية، والأجسام الغريبة هي مجرد أجسام طائرة مجهولة الهوية، ولا يمكن الافتراض بأنها تحتوي على أشكال أخرى من الحياة".



وخلال الشهر المقبل، يتعين على مكتب مدير المخابرات الوطنية ووزير الدفاع تزويد لجنتي المخابرات والخدمات المسلحة في الكونغرس بتقرير عن "ظواهر جوية مجهولة".

المصدر: روسيااليوم