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الأحد، 14-07-2024 09:14 ص

أوباما يدين محاولة اغتيال ترامب

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الوكيل الإخباري- أدان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما محاولة اغتيال المرشح الرئاسي دونالد ترامب، متمنياً له "الشفاء العاجل".

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وكتب أوباما عبر منصة "إكس": "لا يوجد مكان للعنف السياسي في ديمقراطيتنا، وعلى الرغم من أننا لا نعرف بعد ماذا حدث بالضبط، إلا أننا يجب أن نشعر بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب لم يصب بأذى، ونستغل هذه اللحظة لإعادة إلزام أنفسنا باحترام في سياستنا. أنا وميشيل نتمنى له الشفاء العاجل".


وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال السبت أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

 

RT

 




 

 


 

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