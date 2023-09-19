أودى بحياة 7 وأصاب العشرات .. مرض غامض في إفريقيا

الوكيل الاخباري - تسبب مرض غامض في وفاة 7 أشخاص ونقل 59 آخرين إلى مستشفى مدينة بواكيه وسط كوت ديفوار في إفريقيا، حسبما أفادت مصادر طبية "فرانس برس".

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وقال مصدر في المستشفى الجامعي في بواكيه إن 7 أشخاص توفوا حتى الآن من جراء هذا المرض، 5 منهم فارقوا الحياة في المستشفى وآخران في قرية نيانغبان جنوبي المدينة.



وأضاف: "لدينا ما مجموعه 59 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى، غالبيتهم العظمى أطفال وهناك بعض المراهقين".



وإذ أكد المصدر أنه لم يعرف حتى الآن نوع هذا المرض أو مصدره، أوضح أن من أبرز أعراضه القيء والإسهال.



وقال إيمانويل كوامي نغيسان عدة قرية نيانغبان، إن أولئك الذين ماتوا تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما، وأضاف أن نحو 50 شخصا نقلوا إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

سكاي نيوز