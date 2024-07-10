أوربان يطلب من أردوغان دعمه في "مهمة السلام" في أوكرانيا

الوكيل الاخباري- أشاد رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان بجهود ومحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحل الأزمة الأوكرانية، ودعاه إلى دعم جهود بودابست في "مهمتها للسلام".

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وكتب أوربان عبر منشور عقب مفاوضات مع أردوغان على هامش قمة الناتو في واشنطن:"الرئيس أردوغان شريك مهم في مهمة السلام. تركيا هي القوة الإقليمية المحددة لمنطقة البحر الأسود وهي اللاعب الوحيد الذي نجح في التوسط بين الأطراف المتحاربة في الصراع الأوكراني".



ولفت أوربان إلى أنه طلب من أردوغان دعم مبادرته للسلام وتوحيد الجهود لحل النزاع في أوكرانيا، "لقد طلبت من السيد الرئيس أن يدعمنا في مهمتنا من أجل السلام. إن مواقف الأطراف المتحاربة لا تزال متباعدة. ولكن إذا اتحد "أصدقاء السلام" وبذلوا جهودا موحدة فيمكننا اتخاذ الخطوة التالية نحو السلام".