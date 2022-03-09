أوروبا تنقسم بشأن عضوية أوكرانيا في الكتلة الأوروبية

الوكيل الإخباري - قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن زعماء الكتلة الأوروبية منقسمون بشأن ما إذا كان يجب ضم أوكرانيا إلى الكتلة، بناءً على طلب كييف.



وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة "رويترز": المسؤولون الذين يحضرون لقمة الاتحاد الأوروبي في مدينة فرساي الفرنسية يميلون لصالح تعزيز الروابط مع أوكرانيا، لكن السؤال هل سيجدون إجماعاً على ذلك؟. بعض الأمور تكون أكثر تعقيداً.

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